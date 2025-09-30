Il 22 marzo 2008, nella Veglia pasquale a San Pietro, Magdi Cristiano Allam allora giornalista e vicedirettore di una testata giornalistica nazionale ricevette il battesimo dalle mani di Benedetto XVI. L’immagine, trasmessa in mondovisione, segnò una svolta irreversibile. Da quel momento, Allam intensificò le sue denunce sulle contraddizioni tra islam radicale e valori democratici, raccontando pubblicamente di minacce, fatwa e imam che in alcune città italiane avrebbero diffuso messaggi di odio contro ebrei, cristiani e contro la stessa cultura liberale. Magdi Allam non ha mai generalizzato sull’intero mondo musulmano: ha distinto con nettezza le comunità integrate dalle frange estremiste, quelle che a suo giudizio rifiutano la convivenza e predicano lo scontro con l’Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allam e Fallaci, il monito che ritorna: Islam radicale e Occidente tra fede, sicurezza e cronaca