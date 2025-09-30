alla scoperta delle nuove tecniche di animazione dai cartoni ai giochi

La spinta della tecnologia continua ad innovare il mondo dell’intrattenimento toccando da vicino sia il mondo dei cartoni che quello dei giochi. L’animazione cambia volto con l’introduzione di nuove tecnologie che la rendono ancora più coinvolgente agli occhi degli spettatori grandi e piccini. Le tecniche che vengono adoperate oggi sono sempre di più e talvolta vengono combinate tra loro per regalare un risultato che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, sia per quel che concerne il mondo dei giochi, sia per il mondo dei cartoni. Nell’ animazione digitale il 3D ha portato la tridimensionalità e con essa movimenti più naturali e realistici. 🔗 Leggi su Zon.it

