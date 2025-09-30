Alla scoperta della storia ' insolita' del territorio ecco gli incontri de L' Emilia Svelata

Uno sguardo insolito sul patrimonio culturale locale. "Emilia Svelata' è l’esperienza di uno straordinario viaggio alla scoperta del territorio emiliano, della sua storia occultata e dimenticata dal tempo. Ne emerge l’immagine di un’Emilia al centro delle dinamiche storiche e politiche del Paese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it