alla scoperta del mondo di vespa

D al 1946 la Vespa è un oggetto di culto, non un semplice motorino, la Vespa è la Vespa. Resa mitica dal film “Vacanze Romane” e rinnovata negli anni con acume e delicatezza, lasciandole sempre quell’impronta di design unico, da vera icona. Questo magico mondo oggi trova casa nel nuovo concept store, chiamato Vespa the Empty Space, che si trova in via Broletto 13 a Milano e non solo, anche espressione creativa in una collezione che segna il reale debutto di Vespa nel fashion system. AL VENTO è composta di capi pensati per il ritmo urbano: capi tecnici, linee pulite, dettagli ironici. La nuova collezione di Vespa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

