Alla scopeerta di Palazzo Fendi a Milano molto più di una semplice boutique
All'incrocio tra Via Montenapoleone e Corso Matteotti sorge Palazzo Fendi Milano che si compone di 910 metri quadrati di boutique, un Atelier interno dove gli ospiti hanno l'opportunità di vedere gli artigiani della maison al lavoro e tre concept restaurants firmati Langosteria.
Palazzo Fendi apre a Milano: tra arte e savoir-faire il nuovo hub del lusso - Il nuovo indirizzo del maxi store in via Montenapoleone 1, oltre 910 metri quadrati su quattro piani e la cucina di Langosteria
Fendi apre il suo Palazzo a Milano, tra opere d'arte e artigianato - Non più mero luogo di acquisto, ma spazio esperenziale a più ampio respiro.