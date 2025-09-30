Alla Fabbrica delle Candele la presentazione di Per sempre sempre sempre di Andrea Marelli

L’Assessorato alle Politiche Giovanili di Forlì, nell’ambito del ciclo di incontri letterari “Autori in Fabbrica”, organizza la presentazione del libro “Per sempre, sempre, sempre” di Andrea Marelli. L’evento si tiene giovedì 2 ottobre, alle ore 21, alla Sala Teatro della Fabbrica delle Candele. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

