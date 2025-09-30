Alla Bottega di Barnaba arriva la schiscetta della settimana

Ecodibergamo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque pasti pronti, da consumare a casa o in ufficio, personalizzati in base al budget e ai gusti del cliente. È l’originale proposta della «Bottega di Barnaba», a Redona, anche a domicilio con Deliveroo o JustEat. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

alla bottega di barnaba arriva la schiscetta della settimana

© Ecodibergamo.it - Alla «Bottega di Barnaba» arriva la “schiscetta” della settimana

In questa notizia si parla di: bottega - barnaba

A «La Bottega di Barnaba», un’estate di sapori dal mondo

«La Bottega di Barnaba» presenta le novità di stagione, pratiche e gustose

bottega barnaba arriva schiscettaAlla «Bottega di Barnaba» arriva la “schiscetta” della settimana - A «La Bottega di Barnaba» è tornata a grande richiesta la “schisetta della settimana” un’iniziativa speciale con 5 pasti pronti per essere consumati in ufficio (o a casa) a 40€, prenotabili con antici ... Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Bottega Barnaba Arriva Schiscetta