All of you | la storia d’amore sci-fi con brett goldstein e imogen poots su apple tv

il ritorno di brett goldstein e il nuovo film “all of you” su apple tv+. Il celebre attore e sceneggiatore Brett Goldstein, noto per il suo ruolo di Roy Kent nella serie di successo Ted Lasso, fa il suo debutto in un nuovo progetto cinematografico disponibile su Apple TV+. Dopo aver partecipato anche alla serie Shrinking, Goldstein si propone ora come protagonista e co-sceneggiatore di un film che ha già riscosso grande interesse tra gli appassionati. Questo nuovo lungometraggio, intitolato “All of You”, rappresenta un’ulteriore dimostrazione della versatilità dell’attore britannico e del suo talento nel raccontare storie profonde ed emozionanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - All of you: la storia d’amore sci-fi con brett goldstein e imogen poots su apple tv

In questa notizia si parla di: storia - amore

