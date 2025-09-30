Alitalia stop Cigs per circa 2mila dipendenti | verso licenziamento collettivo

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fumata nera per i lavoratori ex Alitalia. Si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

alitalia stop cigs per circa 2mila dipendenti verso licenziamento collettivo

© Imolaoggi.it - Alitalia, stop Cigs per circa 2mila dipendenti: verso licenziamento collettivo

In questa notizia si parla di: alitalia - stop

'Legittimo lo stop a passaggio da Aviation Alitalia a Ita'

Alitalia, fonti: stop cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo

alitalia stop cigs circaAlitalia, fonti: stop Cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo - "Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi" (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento c ... Si legge su msn.com

alitalia stop cigs circaAlitalia, stop alla Cigs. Duemila dipendenti verso i licenziamenti - Non ci sarebbero margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi, si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Alitalia Stop Cigs Circa