Alitalia stop Cigs per circa 2mila dipendenti | verso licenziamento collettivo
Fumata nera per i lavoratori ex Alitalia. Si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: alitalia - stop
'Legittimo lo stop a passaggio da Aviation Alitalia a Ita'
Alitalia, fonti: stop cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo
Alitalia, fonti: stop cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo - X Vai su X
Alitalia, fonti: stop Cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo - "Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi" (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento c ... Si legge su msn.com
Alitalia, stop alla Cigs. Duemila dipendenti verso i licenziamenti - Non ci sarebbero margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi, si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi ... Segnala repubblica.it