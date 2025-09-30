Alitalia fonti | stop cigs per circa 2mila dipendenti verso licenziamento collettivo
(Adnkronos) – Fumata nera per i lavoratori ex Alitalia. “Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi” (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E’ quanto apprende l’AdnKronos da fonti presenti all’incontro odierno al ministero del Lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: alitalia - fonti
Sindacati, governo apre a proroga cigs ex dipendenti Alitalia - Il governo apre alla proroga per ulteriori 10 mesi della cigs per gli ex dipendenti Alitalia. Scrive ansa.it
Alitalia, prorogata la cassa integrazione per 2.118 dipendenti: stop ai licenziamenti collettivi - È stato raggiunto l’accordo per la proroga fino al 31 ottobre 2025 della cassa integrazione per i 2. Riporta lettera43.it