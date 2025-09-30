Alimenti per celiaci | pronta la piattaforma digitale per i buoni acquisto
Sarà attiva da domani la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni e rendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: alimenti - celiaci
Alimenti per celiaci con Farmacia Borsò Ordina su farmacieglutenfree.it, scegli i tuoi prodotti preferiti e ritirali da noi senza costi aggiuntivi. Paghi comodamente con i buoni regionali e l’eventuale eccedenza direttamente in farmacia. Inserisci il codice 5Rh - facebook.com Vai su Facebook
Celiachia Sicilia 2025: buoni digitali al posto della carta, ecco come - Celiachia Sicilia 2025: Dal 1° ottobre 2025, la Regione Siciliana introdurrà un’importante novità per tutti i cittadini affetti da celiachia o dermatite erpetiforme. Lo riporta catania.liveuniversity.it
Celiaci, a Catania nuovo sistema per l’assistenza integrativa - CATANIA – Dal 1 ottobre in Sicilia sarà attivo il nuovo sistema informatizzato di assistenza integrativa gestito attraverso la piattaforma regionale Celiachi@RL, destinato a tutti i cittadini in ... Da livesicilia.it