Alimenti per celiaci | pronta la piattaforma digitale per i buoni acquisto

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà attiva da domani la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni e rendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alimenti - celiaci

Alimenti per celiaci: pronta la piattaforma digitale per i buoni acquisto

Oltre 20 mila celiaci in Sicilia, pronta la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti

alimenti celiaci pronta piattaformaCeliachia, attiva da domani la piattaforma digitale per i buoni di acquisto degli alimenti - Sarà attiva da domani (1 ottobre) la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell’Iso ... Secondo msn.com

alimenti celiaci pronta piattaformaCeliachia, attiva da oggi la piattaforma digitale per i buoni di acquisto in Sicilia - Da oggi, 1 ottobre, anche la Sicilia si dota della piattaforma digitale per la gestione dei buoni di acquisto destinati ai pazienti celiaci. tp24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alimenti Celiaci Pronta Piattaforma