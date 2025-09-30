Alimenti per celiaci | pronta la piattaforma digitale per i buoni acquisto
Sarà attiva da domani la piattaforma della Regione Siciliana per la gestione digitale dei buoni di acquisto di alimenti senza glutine destinati agli oltre 20 mila pazienti celiaci dell'Isola. Un risultato raggiunto grazie al progetto "Celiachi@RL" che punta a dematerializzare i buoni e rendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
