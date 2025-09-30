Roma, 30 settembre 2025 – Non fu solo un match di pugilato. Non poteva essere, semplicemente nonché drammaticamente, una feroce scazzottata fra uomini che si stimavano pur non avendo il coraggio di raccontarcelo e raccontarselo. No. La terza sfida fra Muhammad Ali e Joe Frazier, cinquant’anni fa nelle Filippine, The Thrilla in Manila per i cultori delle etichette, no, dicevo, lo spareggio tra due colossi del ring venne a mettere il sigillo definitivo su un’era, su una epopea che era stata anche socio culturale. Anzi tutto per l’America macchiata dal sangue dei fratelli Kennedy e di Martin Luther King, dalla catastrofe morale della guerra in Vietnam, dallo scandalo del Watergate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ali-Frazier, le leggende non vanno al tappeto