Alessi sospesa la preside Lo annuncia la dirigente | Deciso dal Provveditorato

Dopo un lunghissimo braccio di ferro durato oltre cinque anni anche con la parentesi della reggenza-Improta, alla fine hanno avuto la meglio gli studenti e i genitori dell’Alessi: l’Ufficio scolastico dell’Umbria, guidato da Sergio Repetto, ieri ha sospeso dall’incarico la dirigente dello Scientifico Laura Carmen Paladino. La sospensione segue una lunga serie di contestazioni da parte della comunità scolastica che da mesi denunciava gravi problemi nella gestione dell’istituto, culminate con un esposto firmato nei giorni scorsi da oltre 300 famiglie e con la sfiducia espressa dal Consiglio d’Istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
