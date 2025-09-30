Alessandro Venturelli scomparso da cinque anni la madre | È vivo non smetto di cercarlo

Parla Roberta Carassai, mamma del ventunenne sparito da Sassuolo (Modena) nel 2020: «In Romania ho trovato tracce del suo passaggio». E intanto, sabato 4 ottobre, organizza una manifestazione per gli scomparsi a Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandro Venturelli scomparso da cinque anni, la madre: «È vivo, non smetto di cercarlo»

Scomparsa Alessandro Venturelli, oggi si decide sull’archiviazione. La famiglia si oppone: “Ascoltateci”

Scomparsa Alessandro Venturelli, il giudice si riserva su archiviazione. La madre: “Non so cosa aspettarmi”

Alessandro Venturelli scomparso 5 anni fa, la mamma scrive a Mattarella: “Non cali il silenzio”

“Potenziare le ricerche”: “MANIFESTAZIONE PER GLI SCOMPARSI”, organizzata a Roma dall’associazione Nostos International Italia odv, presieduta da Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli. “Non lasciamo che restino solo domande senza risp - facebook.com Vai su Facebook

“Potenziare le ricerche”: “MANIFESTAZIONE PER GLI SCOMPARSI” dell’associazione Nostos International Italia, presieduta dalla madre di Alessandro Venturelli. "La bara aperta che porteremo vuota rappresenta la nostra speranza". Questa sera c'è #chilhavi - X Vai su X

