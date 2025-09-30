Alcol e droga prima di scuola Parte il confronto tra genitori | Puntare sul senso di comunità
Sono tante voci, che diventano coro e trovano la loro sintesi nel concetto di comunità. Anzi nel "metodo" che essa rappresenta. Quella emersa dalle parole consegnate alle colonne del Carlino sugli adolescenti da don Stefano Zanella, non è solo un’emergenza. Ha risvegliato, per lo meno in chi ieri sera ha partecipato alla serata organizzata dell’associazione genitori Luigi e Zelia Martin, un senso di responsabilità individuale. Che poi, nella dimensione del dibattito, diventa collettiva. Fra l’altro – e non è un caso – la serata è stata realizzata in piazzetta Giovanni da Tossignano, nell’auditorium dedicato a monsignor Luigi Negri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: alcol - droga
La vita di Sofia Galante spezzata da un 21enne sotto effetto di alcol e droga: “Era una ragazza timida e gentile”
Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati
Ibiza, ospedali a rischio collasso: "Troppe chiamate al 112 per droga e alcol"
Le liti continue, la droga e l’alcol nel sangue, il rischio che i testimoni siano stati plagiati: «Lei stava scappando da quella casa». La morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa martedì sera a Fiumicino mentre camminava mano nella mano con il figlio di otto - facebook.com Vai su Facebook
La dipendenza da alcol e droga può essere vinta - X Vai su X
Alcol e droga prima di scuola. Parte il confronto tra genitori: "Puntare sul senso di comunità" - L’incontro dell’associazione Martin dopo l’allarme lanciato sulle colonne del Carlino. Si legge su msn.com
Canne e alcol prima della scuola. I presidi: "Cani antidroga in aula. Blitz concordato con i genitori" - Dopo l’allarme lanciato da don Zanella, i dirigenti: "Tanti controlli ed eventi informativi". Si legge su msn.com