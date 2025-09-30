Sono tante voci, che diventano coro e trovano la loro sintesi nel concetto di comunità. Anzi nel "metodo" che essa rappresenta. Quella emersa dalle parole consegnate alle colonne del Carlino sugli adolescenti da don Stefano Zanella, non è solo un’emergenza. Ha risvegliato, per lo meno in chi ieri sera ha partecipato alla serata organizzata dell’associazione genitori Luigi e Zelia Martin, un senso di responsabilità individuale. Che poi, nella dimensione del dibattito, diventa collettiva. Fra l’altro – e non è un caso – la serata è stata realizzata in piazzetta Giovanni da Tossignano, nell’auditorium dedicato a monsignor Luigi Negri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcol e droga prima di scuola. Parte il confronto tra genitori: "Puntare sul senso di comunità"