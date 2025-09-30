Alcaraz vince a Tokyo e poi a sorpresa rinuncia a Shanghai | cosa cambia per la classifica Atp

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz vince l’Atp 500 di Tokyo, poi a sorpresa annuncia: “ Non giocherò a Shanghai, ci vediamo il prossimo anno”. Lo spagnolo ha sconfitto Taylor Fritz in finale in Giappone con un doppio 6-4, ha festeggiato la vittoria del suo ottavo titolo stagionale e poi con una storia Instagram ha deciso di annunciare il suo ritiro dal tabellone di Shanghai. Il penultimo Masters 1000 dell’anno comincerà domani, 1 ottobre, e proseguirà fino al 12 ottobre. “Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters quest’anno! Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

