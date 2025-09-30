Alcaraz vince a Tokyo e poi a sorpresa rinuncia a Shanghai | cosa cambia per la classifica Atp
Carlos Alcaraz vince l’Atp 500 di Tokyo, poi a sorpresa annuncia: “ Non giocherò a Shanghai, ci vediamo il prossimo anno”. Lo spagnolo ha sconfitto Taylor Fritz in finale in Giappone con un doppio 6-4, ha festeggiato la vittoria del suo ottavo titolo stagionale e poi con una storia Instagram ha deciso di annunciare il suo ritiro dal tabellone di Shanghai. Il penultimo Masters 1000 dell’anno comincerà domani, 1 ottobre, e proseguirà fino al 12 ottobre. “Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters quest’anno! Purtroppo, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne discusso con il mio team, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - vince
Troppo Alcaraz per Bellucci: Carlos vince in tre set e vola al terzo turno
Sinner-Auger Aliassime, semifinale: Jannik si rialza e vince il 3° set Live 6-1 3-6 6-3 0-1 | Alcaraz in finale
Sinner-Auger Aliassime, semifinale: Jannik si rialza e vince il 3° set Live 6-1 3-6 6-3 | Alcaraz in finale
Alcaraz vince il torneo di Tokyo: Fritz battuto in finale - X Vai su X
Alcaraz vince nonostante l'infortunio! Dopo alcuni minuti di tensione, il numero uno del mondo chiude i conti con Baez in due set giocando anche sopra il dolore alla caviglia. Nel corso del primo set (sul 2-2) il vincitore degli ultimi US Open ha appoggiato - facebook.com Vai su Facebook
Fritz battuto, Alcaraz vince il torneo di Tokyo - Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp 500 di Tokyo, battendo in due set lo statunitense Taylor Fritz, col punteggio di 6- Da ansa.it
Carlos Alcaraz sa solo vincere: spazza via in scioltezza Fritz e conquista l’ATP di Tokyo - Carlos Alcaraz continua la sua marcia trionfale e conquista il torneo ATP 500 di Tokyo, vittoria che porta ad otto il numero di titoli vinti nel 2025. Lo riporta oasport.it