Alcaraz trionfa in finale a Tokyo | si impone su Fritz e vince l’8° titolo stagionale
Carlos Alcaraz non si ferma più: dopo i momenti di paura per un possibile infortunio a Tokyo, lo spagnolo è arrivato in finale e si è imposto su Fritz. Da un lato Jannik Sinner, dall’altro Carlos Alcaraz: i due tennisti del momento non riescono a non viversi la scena del tennis mondiale da protagonisti. Contro Fritz, oggi, lo spagnolo ha conquistato a Tokyo il suo ottavo titolo stagionale. Alcaraz trionfa a Tokyo: nulla da fare per Fritz in finale. Carlos Alcaraz ha vinto il titolo all’ATP 500 di Tokyo per la prima volta in carriera e ha conquistato così l’ottavo titolo di questa straordinaria stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it
