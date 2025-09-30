Alcaraz salta Shanghai | È meglio così Cosa cambia per Sinner nella corsa al numero 1 del ranking
Il forfait di Alcaraz a Shanghai offre una grande chance a Jannik Sinner che si prepara a un tour de force che potrebbe ridargli il numero 1 nella classifica ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - salta
Anche Alcaraz salta Toronto: cosa succede con Sinner per il numero uno, la nuova classifica mondiale
Alcaraz, la caviglia fa ancora male: salta l’allenamento a Tokyo, ma (per ora) si esclude il forfait
ATP Tokyo: Alcaraz salta l'allenamento per preservare la caviglia - X Vai su X
Alcaraz, la caviglia fa ancora male: salta l’allenamento a Tokyo, ma (per ora) si esclude il forfait Marca: "Si è affidato al suo fisioterapista e ha deciso di riposare questo venerdì e di non forzare minimamente la zona interessata per essere nelle migliori condizio - facebook.com Vai su Facebook
Annuncio Alcaraz: salta Shanghai! L'impatto sulla classifica Atp, quanti punti può guadagnare Sinner - Il numero 1 al mondo non parteciperà al Masters 1000 sul cemento cinese. Segnala tuttosport.com
Alcaraz salta Shanghai: “È meglio così”. Cosa cambia per Sinner nella corsa al numero 1 del ranking - Il forfait di Alcaraz a Shanghai offre una grande chance a Jannik Sinner che si prepara a un tour de force che potrebbe ridargli il numero 1 nella classifica ... fanpage.it scrive