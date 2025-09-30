Alcaraz lite con il giudice di sedia a Tokyo | Non hai mai giocato a tennis
(Adnkronos) – Furia Carlos Alcaraz a Tokyo. Durante la finale dell’Atp 500 giapponese andata in scena oggi, martedì 30 settembre, vinta contro Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, il tennista spagnolo ha avuto un acceso botta e risposta con il giudice di sedia, Fergus Murphy, reo di non concedere abbastanza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Alcaraz vince nonostante l'infortunio! Dopo alcuni minuti di tensione, il numero uno del mondo chiude i conti con Baez in due set giocando anche sopra il dolore alla caviglia. Nel corso del primo set (sul 2-2) il vincitore degli ultimi US Open ha appoggiato
Carlos Alcaraz meeting Steve Kerr ahead of the Laver Cup Steve: "That final last week was incredible. Incredible. I've never seen anything like it."
Alcaraz furioso con l'arbitro: "Non hai mai giocato a tennis in vita tua". Cosa è successo a Tokyo - Lo spagnolo numero 1 al mondo al quanto indispettito verso il giudice di gara durante la finale del torneo Atp 500 giapponese ...
Carlos Alcaraz a brutto muso con l'arbitro: "Pensi sia normale quello che hai fatto?". Poi vince Tokyo - Per una volta lo spagnolo pesantemente contro un giudice di sedia, accusato di non capire il gioco del tennis.