Alcaraz lite con il giudice di sedia a Tokyo | Non hai mai giocato a tennis

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Furia Carlos Alcaraz a Tokyo. Durante la finale dell’Atp 500 giapponese andata in scena oggi, martedì 30 settembre, vinta contro Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, il tennista spagnolo ha avuto un acceso botta e risposta con il giudice di sedia, Fergus Murphy, reo di non concedere abbastanza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

alcaraz lite con il giudice di sedia a tokyo non hai mai giocato a tennis

© Ildifforme.it - Alcaraz, lite con il giudice di sedia a Tokyo: “Non hai mai giocato a tennis”

In questa notizia si parla di: alcaraz - lite

alcaraz lite giudice sediaAlcaraz furioso con l'arbitro: "Non hai mai giocato a tennis in vita tua". Cosa è successo a Tokyo - Lo spagnolo numero 1 al mondo al quanto indispettito verso il giudice di gara durante la finale del torneo Atp 500 giapponese ... Segnala tuttosport.com

alcaraz lite giudice sediaCarlos Alcaraz a brutto muso con l’arbitro: “Pensi sia normale quello che hai fatto?”. Poi vince Tokyo - Per una volta lo spagnolo pesantemente contro un giudice di sedia, accusato di non capire il gioco del tennis. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Lite Giudice Sedia