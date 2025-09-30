Alcaraz dà forfait e non giocherà a Shangai | Sinner adesso può tornare al primo posto

Il forfait a sorpresa di Carlos Alcaraz dal Rolex Shanghai Masters scuote le dinamiche della corsa al numero 1 del ranking mondiale ATP, regalando una grande opportunità a Jannik Sinner per ridurre il divario dal tennista spagnolo. L’annuncio di Alcaraz, arrivato subito dopo la vittoria del torneo ATP 500 di Tokyo, ha motivazioni legate a problemi fisici e alla necessità di riposo e recupero, come ha spiegato lo stesso tennista: “Sono molto dispiaciuto di annunciare che quest’anno non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters! Purtroppo ho avuto alcuni problemi fisici e dopo averne discusso con il mio team, abbiamo deciso che la scelta migliore è quella di riposarmi e recuperare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

