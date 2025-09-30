Alcaraz dà forfait e non giocherà a Shangai | Sinner adesso può tornare al primo posto
Il forfait a sorpresa di Carlos Alcaraz dal Rolex Shanghai Masters scuote le dinamiche della corsa al numero 1 del ranking mondiale ATP, regalando una grande opportunità a Jannik Sinner per ridurre il divario dal tennista spagnolo. L’annuncio di Alcaraz, arrivato subito dopo la vittoria del torneo ATP 500 di Tokyo, ha motivazioni legate a problemi fisici e alla necessità di riposo e recupero, come ha spiegato lo stesso tennista: “Sono molto dispiaciuto di annunciare che quest’anno non potrò partecipare al Rolex Shanghai Masters! Purtroppo ho avuto alcuni problemi fisici e dopo averne discusso con il mio team, abbiamo deciso che la scelta migliore è quella di riposarmi e recuperare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: alcaraz - forfait
Quanti punti perde Jannik Sinner con il forfait a Toronto. Si fa dura la corsa al n.1 con Alcaraz
Carlos Alcaraz emula Sinner e dà a sua volta forfait per l’ATP di Toronto
Calendario ATP non più sostenibile e da rivedere: i forfait di Sinner, Alcaraz e Djokovic fanno riflettere
Dopo aver vinto il torneo #ATP500 di Tokyo, Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait al torneo Masters1000 di Shanghai , dove lo scorso anno aveva perso ai QF contro Tomas Machac Il numero 1 del mondo, che era stato già inserito in tabellone ieri, - X Vai su X
Alcaraz, la caviglia fa ancora male: salta l’allenamento a Tokyo, ma (per ora) si esclude il forfait Marca: "Si è affidato al suo fisioterapista e ha deciso di riposare questo venerdì e di non forzare minimamente la zona interessata per essere nelle migliori condizio - facebook.com Vai su Facebook
Alcaraz salta il Masters 1000 di Toronto: "Ho piccoli problemi muscolari" - Dopo Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper, anche Carlos Alcaraz non giocherà il torneo canadese. Riporta sport.sky.it
Forfait Sinner per il doppio misto allo US Open. Poi il messaggio social e arriva la risposta di Alcaraz - La notizia del forfait è arrivata puntalmente martedì 19, giorno in cui inizia il doveroso recupero prima di cominciare la preparazione al debutto al Flushing Meadows, dove in palio c'è non soltanto ... tuttosport.com scrive