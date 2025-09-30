Alberi e piante gratis in Emilia Romagna | ecco come ritirarli nei vivai accreditati

Bologna, 30 settembre 2025 - L'Emilia-Romagna torna a puntare sul verde. Riparte da domani il progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, che anche per il triennio 2025-2027 metterà gratuitamente a disposizione piante e alberi per privati, associazioni, enti locali e imprese. In totale, sono stati stanziati 3 milioni di euro, un milione già nel 2025 per gli interventi da ottobre a dicembre e altrettanti nel 2026 e 2027. Chiunque, residenti, associazioni o amministrazioni pubbliche, potrà recarsi in uno dei vivai convenzionati della regione per ritirare gratuitamente una o più piante scegliendo tra un centinaio di specie autoctone: querce, carpini, aceri, tigli, pioppi, ma anche arbusti adatti alla creazione di siepi e filar i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi e piante gratis in Emilia Romagna: ecco come ritirarli nei vivai accreditati

