Alan Farrington le ragioni e il silenzio rock nel nuovo singolo ‘A reason why’

Milano, 30 settembre 2025 - Una canzone che riflette sull' inutilità delle parole superflue, che anziché portare chiarezza arrecano dolore, come certe frasi dette senza pensare e che finiscono per trasformarsi in ferite e incomprensioni. Il tutto su un tessuto sonoro che fonde atmosfere alternative rock ed elettronica, in un intreccio di chitarre e sintetizzatori, ad accompagnare una voce diretta. E' il nuovo singolo, appena uscito, del cantante, bassista e chitarrista Alan Farrington, origini britanniche ma da anni trapiantato prima a Roma, poi a Milano e quindi sulle rive del lago di Garda, a Sirmione.

? “A Reason Why”: dal 26 settembre 2025 il nuovo singolo di Alan Farrington arriva in radio e streaming

