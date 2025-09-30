Al via lo Short Film School Fest – Premio Elvira Coda Notari 2025
Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la prima edizione dello Short Film School Fest – Premio Elvira Coda Notari, in programma dall’1 al 4 ottobre 2025.Il festival patrocinato dalla Regione Campania e sostenuto dal Comune di Cava de’Tirreni, organizzato dall’associazione Nessuno e Centomila. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: short - film
