Al via lo Short Film School Fest – Premio Elvira Coda Notari 2025

Cava de’ Tirreni si prepara ad accogliere la prima edizione dello Short Film School FestPremio Elvira Coda Notari, in programma dall’1 al 4 ottobre 2025.Il festival patrocinato dalla Regione Campania e sostenuto dal Comune di Cava de’Tirreni, organizzato dall’associazione Nessuno e Centomila. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Cava de' Tirreni al via il Festival del Cinema Internazionale - Hanno preso parte alla presentazione il sindaco Vincenzo Servalli; Armando Lamberti, assessore delegato alla cultura; Lorena Iuliano, assessore alla pubblica istruzione; Federico De Filippis, ... Riporta ilmattino.it

A Cava de' Tirreni al via il Festival del Cinema Internazionale - Presentato a Cava de’ Tirreni lo Short Film School Fest, festival internazionale dedicato al cinema giovane e all’educazione audiovisiva promosso in occasione del 150° anniversario della nascita di ... Scrive ilmattino.it

