Al via le domande per il Bonus Sport 2025 | fino a 300 euro per i corsi dei ragazzi

Da oggi è possibile presentare le richieste per il Bonus Sport 2025, il contributo pensato per sostenere le famiglie nelle spese legate alla pratica sportiva dei figli. Si tratta di un aiuto economico da 300 euro per ciascun figlio, destinato alla partecipazione a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche. Bando Bonus Sport 2025, ecco come . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

