Al via la quarta edizione del Festival della Pace di Parma

Questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, è stata presentata la quarta edizione del Festival della Pace di Parma, che si terrà dal 4 ottobre al 6 dicembre 2025. Alla presentazione del Festival,organizzato da Casa della Pace con il Comune di Parma, sono intervenuti Daria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: quarta - edizione

All’Edoné la quarta edizione di «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti»

Girogustando 2025, la quarta edizione a Seiano dal 14 al 16 luglio

Antonino Cannavacciuolo all'outlet di Vicolungo per la finale della quarta edizione di "Impiatto Forte"

Al via la quarta edizione di “Oltre il Ghetto”, il contest del Programma Su.Pr.Eme.2 che racconta riscatto, diritti e lavoro etico nel Sud Italia. Dalle imprese etiche alle organizzazioni sociali, fino a creativi e giornalisti: quattro sezioni per dare voce a chi contrasta c - facebook.com Vai su Facebook

Quarta edizione del Corso di formazione alla relazione umana in ambito pastorale promosso da IFREP 93 con il patrocinio della Facoltà e dell'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore. Open class il 27 settembre e il 22 novembre. - X Vai su X

Napoli, al via la quarta edizione di Napoli World 2025 - up and showcase festival con la direzione artistica di Enzo Avitabile torna dal 27 al 29 novembre per la sua quarta edizione, costruendo ponti tra le culture e il business musical ... Si legge su lasiritide.it

Castrolibero ospita la quarta edizione del Festival dell’Ambiente: scuole protagoniste e laboratori didattici - Un appuntamento che negli anni si è affermato come momento di riflessione, partecipazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della tutela del territorio ... quicosenza.it scrive