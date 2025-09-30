Al via la nuova edizione di Avanti un altro! con Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti

Da mercoledì 1° ottobre al via la quindicesima edizione di “Avanti un altro!”. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Da mercoledì 1° ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, al via la quindicesima edizione di “Avanti un altro!”. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

