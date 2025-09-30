Al via la nuova edizione di Avanti un altro! con Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti
Da mercoledì 1° ottobre al via la quindicesima edizione di “Avanti un altro!”. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Da mercoledì 1° ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, al via la quindicesima edizione di “Avanti un altro!”. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: nuova - edizione
Cortona, musica e degustazioni nella nuova edizione di «Note di vino»
“Grande Fratello Gold”, i nomi bomba e le esclusioni clamorose della nuova edizione
Grande Fratello Gold, i nomi bomba e le esclusioni clamorose della nuova edizione: anticipazioni e retroscena
Disponibile la nuova edizione del nostro almanacco dei progetti e delle soluzioni innovative per l’ambiente: la #GreenPlanner 2026 vi accompagnerà per tutto l’anno con tante informazioni #sostenibilità - X Vai su X
Al via la nuova edizione, conosciamo il cast del programma con Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook
Avanti un altro!, al via la nuova edizione da mercoledì 1 ottobre su Canale 5 - Da mercoledì 1° ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18. Come scrive msn.com
Bonolis torna con Avanti un Altro su Canale 5 tutti i giorni - Da mercoledì 1 ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18. Si legge su ansa.it