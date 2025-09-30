Al via la decima edizione del Camporeale days il programma della rassegna dedicata al vino e all' agroalimentare

Colline e vallate che sembrano disegnate, intervallate da filari di viti e olivi, un significativo patrimonio zootecnico, una ricca tradizione contadina e artigiana: Camporeale, piccolo comune di 4 mila abitanti, nella parte orientale del Val di Mazara, al confine delle province di Agrigento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it