Al via la decima edizione del Camporeale days il programma della rassegna dedicata al vino e all' agroalimentare
Colline e vallate che sembrano disegnate, intervallate da filari di viti e olivi, un significativo patrimonio zootecnico, una ricca tradizione contadina e artigiana: Camporeale, piccolo comune di 4 mila abitanti, nella parte orientale del Val di Mazara, al confine delle province di Agrigento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
