Al Trend-Up tornano Monia & The Saints Band

Veronasera.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo appuntamento per la Monia & The Saints Band al Trend-Up di Negrar. Sabato 4 ottobre dalle ore 21:15 vi attende una serata con ottima musica a 360 gradi con la band del momento.Monia Santoni, Franco Dal Mas, Barbara Dal Frà, Marco Riolfi ed Alberto Miccoli vi aspettano per farvi ascoltare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trend - tornano

Le cat-eye nails tornano in trend tutte argento (grazie a Lizzo)

Cerca Video su questo argomento: Trend Up Tornano Monia