al terre di canossa trionfa la coppia cavalli lusuardi baldi re a svalentino

Domenica scorsa ben 160 giocatori hanno raggiunto il Golf Terre di Canossa prendendo parte alla gara Rescue Boxer La Fenice. La competizione è andata in scena con formula Louisiana a coppie con categorie per coppie miste e non miste. Nella prima Alice Cavalli e Flavio Lusuardi sono stati i migliori completandole 18 buche da campionato in 74 colpi, due oltre il par. A una sola lunghezza Pietro Ganzerla e Veronica Farioli. Nella categoria netta Andrea Simone e Gigliola Fabiani (43) hanno superato di misura Giuseppe Marino con Cornelia Millon, Mirko Maghenzani con Giovanna Sassi e Alfine Franco con Roberto Govi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Terre di Canossa trionfa la coppia. Cavalli-Lusuardi. Baldi re a S.Valentino