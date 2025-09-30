Al Terre di Canossa trionfa la coppia Cavalli-Lusuardi Baldi re a SValentino
Domenica scorsa ben 160 giocatori hanno raggiunto il Golf Terre di Canossa prendendo parte alla gara Rescue Boxer La Fenice. La competizione è andata in scena con formula Louisiana a coppie con categorie per coppie miste e non miste. Nella prima Alice Cavalli e Flavio Lusuardi sono stati i migliori completandole 18 buche da campionato in 74 colpi, due oltre il par. A una sola lunghezza Pietro Ganzerla e Veronica Farioli. Nella categoria netta Andrea Simone e Gigliola Fabiani (43) hanno superato di misura Giuseppe Marino con Cornelia Millon, Mirko Maghenzani con Giovanna Sassi e Alfine Franco con Roberto Govi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: terre - canossa
A1, chiusa per una notte entrata stazione Terre di Canossa Campegine
Incidente A1, un ferito grave. Chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Parma
Accademia Aceto Balsamico Tradizionale Terre di Canossa - facebook.com Vai su Facebook
Al Terre di Canossa trionfa la coppia. Cavalli-Lusuardi. Baldi re a S.Valentino - Domenica scorsa ben 160 giocatori hanno raggiunto il Golf Terre di Canossa prendendo parte alla gara Rescue Boxer La ... Da ilrestodelcarlino.it