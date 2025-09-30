Al Santobono arriva un altro bambino dalla Striscia di Gaza | Nato durante la guerra Ha problemi di crescita

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È giunto nella notte dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina con il supporto della Cross di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: santobono - arriva

