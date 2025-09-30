Al Santobono arriva un altro bambino dalla Striscia di Gaza | Nato durante la guerra Ha problemi di crescita
Zakaria ha da poco compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È giunto nella notte dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai suoi fratelli, nell’ambito di un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina con il supporto della Cross di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: santobono - arriva
È fuori pericolo la bimba di tre anni ricoverata a Napoli. La notizia arriva dai medici del Santobono di Napoli: la piccola era caduta venerdì sera dal balcone del secondo piano della sua abitazione a Venafro. #napoli #santobono #venafro #bimba - facebook.com Vai su Facebook
Santobono, eccellenza tradita: la maggioranza boccia i fondi per i bambini della Campania - Il Parlamento ha detto “no” a un emendamento che avrebbe destinato 5 milioni di euro all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ... Scrive napolivillage.com
Napoli, con la «Mano de Dios» supporto ai bambini del Santobono - Venerdì 26 settembre presso la sede della Fondazione Santobono Pausilipon è stato organizzato un evento per l'atto finale di una raccolta fondi organizzata da Stefano ... Secondo msn.com