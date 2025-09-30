Al Sacro Monte di Orta il festival francescano Visioni di un futuro possibile
Dal 3 al 5 ottobre al Sacro Monte di Orta San Giulio prende il via la prima edizione di "Visioni di un futuro possibile", il festival francescano dedicato ai grandi temi ambientali e sociali.Tra gli appuntamenti più richiesti spicca la crociera di un'ora e mezza sul Lago d'Orta con successiva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
“Visioni di un futuro possibile”: al Sacro Monte di Orta un festival francescano su pace, ambiente e comunità - Promossa dall’ente di gestione dei Sacri Monti in collaborazione con i frati minori del Monte Mesma Il Sacro Monte di Orta diventerà il cuore pulsante di un nuovo appuntamento culturale e spirituale: ... Secondo lavocedinovara.com
Visioni di un futuro possibile - Cresce l’attesa per Visioni di un futuro possibile, il festival francescano in programma al Sacro Monte di Orta (che fa parte con Crea del Oatrimonio dell'Umanità Unesco, ndr)da venerdì 3 a domenica 5 ... Si legge su ilmonferrato.it