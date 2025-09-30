Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A Milano un centro per il cervello delle donne. Sarà inaugurato domani, 1° ottobre, all'Irccs Policlinico San Donato alle porte del capoluogo lombardo il Brain Health Service (Bhs) per la prevenzione e la diagnosi precoce delle demenze, il primo in Europa con un percorso dedicato alla salute cerebrale femminile: il progetto 3D – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: policlinico - donato

policlinico san donato primoAl Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne - L'Irccs milanese inaugura il Brain Health Service e lancia il progetto 3D: neurologia di genere per la diagnosi precoce della demenza ... Da adnkronos.com

Policlinico San Donato: nuova unità di Neurologia e Stroke Unit - L'Irccs Policlinico San Donato annuncia l'avvio della nuova Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Maria Salsone, per la cura delle ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Policlinico San Donato Primo