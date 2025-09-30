Al Planetario ripartono le conferenze e un corso con Ghisellini

Sarà un mese di ottobre ricco di eventi al Planetario di Lecco. Riprendono i corsi e il via avverrà con un nome di richiamo come Gabriele Ghisellini sulla rivoluzione quantistica.Le serate al PlanetarioVenerdì 3 ottobre ore 21Il sole e la sua sfera di influenzaPaolo Ochner - Inaf Osservatorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

