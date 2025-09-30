Al Pacino svela un retroscena su Dick Tracy | Così Warren Beatty mi ha sedotto per fare il film
La star di Scarface e Il padrino ha raccontato un aneddoto sul suo ingaggio nel film del 1990 liberamente ispirato al fumetto di Chester Gould. Al Pacino non era troppo convinto di recitare in Dick Tracy, una libera versione cinematografica del fumetto di Chester Gould realizzata da Warren Beatty ad inizio anni '90. La leggenda di Hollywood ha ricordato un aneddoto durante un Q&A in California per festeggiare a Santa Monica il 35° anniversario dall'uscita nelle sale del film. Warren Beatty convinse Al Pacino a recitare in Dick Tracy "Warren cercava un attore per interpretare Big Boy" ha ricordato Pacino "Così mi incontrò e parlammo, e lui diceva che voleva sapere quali attori avrebbero potuto interpretare quella parte". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: pacino - svela
