Al Museo Ribezzo va in scena La seconda attesa di Euridice

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Una piacevole rappresentazione di opera lirica da camera, venerdì 3 ottobre, alle 19:00, al Museo Ribezzo di Brindisi, con “La seconda attesa di Euridice” - Monodramma (quasi) mimato in tre scene per soprano e pianoforte.Ci sono infiniti modi di reinterpretare la mitologia greca, a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

