Al Meyer di Firenze accolte due bambine originarie di Gaza
Firenze, 30 settembre 2025 – Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere i pazienti e le loro famiglie originarie di Gaza. Stanotte sono arrivate due bambine accompagnate dai genitori e da fratellini e sorelline. Ad attenderli, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita e un’altra piccola paziente di due anni. La prima è nata con una grave malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena sarà reso possibile dalle sue condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: meyer - firenze
