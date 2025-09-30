al meyer di firenze accolte due bambine originarie di gaza

Firenze, 30 settembre 2025 – Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere i pazienti e le loro famiglie originarie di Gaza. Stanotte sono arrivate due bambine accompagnate dai genitori e da fratellini e sorelline. Ad attenderli, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita e un’altra piccola paziente di due anni. La prima è nata con una grave malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena sarà reso possibile dalle sue condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

