Al Meyer di Firenze accolte due bambine originarie di Gaza

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 settembre 2025 – Come accaduto in occasione degli altri corridoi umanitari, il Meyer si è attivato per accogliere i pazienti e le loro famiglie originarie di Gaza. Stanotte sono arrivate  due bambine accompagnate dai genitori e da fratellini e sorelline. Ad attenderli, come sempre, c’erano gli operatori dei servizi sociali e un mediatore linguistico messo a disposizione dalla Fondazione Meyer per agevolare la comunicazione con i medici. Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita e un’altra piccola paziente di due anni. La prima è nata con una grave malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena sarà reso possibile dalle sue condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al meyer di firenze accolte due bambine originarie di gaza

© Lanazione.it - Al Meyer di Firenze accolte due bambine originarie di Gaza

In questa notizia si parla di: meyer - firenze

Dalla Palestina a Firenze, il Meyer è la luce di Nur: “Voglio fare il dottore. E ora studio l’italiano”

Firenze, al Meyer impiantato un pacemaker senza fili a una bambina di 11 anni: è tra i primi casi al mondo

Bambina di 5 anni azzannata al volto da un Amstaff all’Elba: operata al Meyer di Firenze

meyer firenze accolte dueFirenze, l'ospedale Meyer accoglie altre due piccole pazienti da Gaza - Due bambine, una neonata e una di 2 anni, arrivate in Italiae ricoverate all'ospedale pediatrico di Firenze. Secondo corrierefiorentino.corriere.it

meyer firenze accolte dueAl Meyer due bambine originarie di Gaza, una ha appena dieci giorni di vita - Si tratta di una neonata di appena dieci giorni di vita: la piccola è nata con una grave malformazione congenita alla schiena che richiederà un intervento chirurgico appena sarà reso possibile dalle ... Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Meyer Firenze Accolte Due