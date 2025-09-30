Al Mantova non riesce la rimonta | la Juve Stabia vince 2-1
Il Mantova cede 2-1 alla Juve Stabi a al termine di una partita che ha confermato il momento difficilissimo che sta vivendo la squadra di Possanzini. I virgiliani giocano sempre timorosi, pungono poco in avanti e, soprattutto, commettono errori in serie in difesa. Prerogative che hanno offerto una partenza di slancio alle Vespe che poi gli ospiti non sono più riusciti a recuperare. In effetti la partita della verità per i virgiliani non è praticamente nemmeno iniziata che già gli ospiti si ritrovano costretti ad un nuovo inseguimento. Corre il 5’ quando Carissoni recupera la palla dopo il primo angolo della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
