Al cinema Mariani Nuova stagione d’autore matinée e tanti ospiti

Tra le ’chicche’ della nuova stagione d’autore al Cinema Mariani di Ravenna, il prossimo 16 ottobre, ci sarà la versione restaurata 4k de ‘ Lo squalo ’ di Steven Spielberg in occasione del 50esimo anniversario. "Ci aspettiamo una buona partecipazione di pubblico – afferma Tiziano Gamberini di Cinemaincentro –. Siamo fortunati ad avere un collegamento diretto con la Cineteca di Bologna che si occupa del recupero di pellicole dei classici di 50 anni fa che altrimenti andrebbero perdute perché soggette a usura". Da ottobre e sino alla fine di maggio, accanto alla normale programmazione del Mariani, ritornano le rassegne settimanali ‘2 Days Cult Movies’ il lunedì e martedì, avviata prim’ancora della pandemia da Covid, e ‘Finalmente è giovedì’, arrivata alla terza stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

