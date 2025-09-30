Al Ciclodromo torna ' Una bici per tutti' con animazione e intrattenimento per bambini e famiglie
Un pomeriggio di festa, movimento e inclusione attende bambini e famiglie sabato 4 ottobre al Ciclodromo di San Martino in Strada con la quinta edizione di 'Una bici per tutti', l'iniziativa organizzata dall'associazione Un Due Tre Stella.Il programma proposto sarà ricco di attività pensate per.
