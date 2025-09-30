Al Campania Libri Festival la presentazione di ' A place to die' di Giuseppe Clemente

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diagnosi di un tumore maligno sconvolge la vita tranquilla di un ingegnere in pensione. La malattia ha prodotto una metastasi al cervello, nella zona dell’ippocampo, che regola le funzioni più profonde e segrete del nostro cervello, come le emozioni, la personalità e la capacità di dare un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campania - libri

Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare

SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025

Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

campania libri festival presentazioneAl Campania Libri Festival la presentazione della VII Edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante - alle ore 11,45 si terrà la Conferenza stampa di presentazione della VII Edizione del Premio Nazionale Annalisa Durante, dal titolo ... Come scrive napolivillage.com

campania libri festival presentazioneDomenica due grandi eventi a Campania Libri Festival - “Camilleri a Napoli, dalla Tarantella a Montalbano” è il titolo del libro di Paolo Speranza, direttore di Cinemasud, che si presenta domenica prossima, 5 ottobre, a Campania Libri ... Riporta lavocedellevoci.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Libri Festival Presentazione