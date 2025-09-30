Al Ain scommette sui giovani | l’Under 23 dell’allenatore italiano Lombardo alla Gulf Club Champions League
2025-09-29 23:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il club emiratino porta in Coppa dei Campioni del Golfo una squadra di ragazzi tra i 17 e i 19 anni, frutto del progetto tecnico guidato da Matteo Lombardo. L’ Al Ain protagonista in occasione della Gulf Club Champions League 20252026 con la sua formazione Under 23. Un nuovo step importante nel progetto del club emiratino, iniziato quattro anni fa sotto la guida di Matteo Lombardo e capace di vincere 35 titoli giovanili, lanciare più di 15 ragazzi nelle nazionali di categoria e promuoverne sei in prima squadra. La decisione di presentarsi con una squadra di giovarni talenti si inserisce in un contesto storico di grande prestigio per il club, che vanta due AFC Champions League, una finale di Mondiale per Club FIFA e un ruolo centrale nello sviluppo calcistico degli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
