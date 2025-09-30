AJ Styles | Non pensavo sarebbe successo ma sono pronto per l’ultimo match con Cena

AJ Styles è pronto a incrociare di nuovo le strade con John Cena, un’ultima volta. I fan della WWE assisteranno a un vero e proprio dream match quando “The Phenomenal One” affronterà “The Face That Runs The Place” a Crown Jewel, in Australia, sabato 11 ottobre. L’incontro è stato confermato da Paul “Triple H” Levesque dopo che un’ondata virale sui social, partita dallo stesso Cena, aveva acceso l’entusiasmo. In una nuova intervista concessa ad ABEMA in Giappone, Styles ha rotto il silenzio sull’annuncio, ammettendo di non averlo visto arrivare, ma di essere totalmente dentro la sfida: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di lottare contro John Cena nel suo tour di addio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

