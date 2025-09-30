Non sempre diventare virale sui social è un bene. Lo sa bene Curtis Dixon: l’uomo statunitense, infatti, è stato rapito dopo aver ricevuto oltre 100mila dollari da un influencer in cambio della sua “gentilezza”, andata virale sui social. Ma andiamo con ordine. Il 15 agosto il Tiktoker Dereniowski pubblica un video sui social. Nella clip, come accade spesso, fa un esperimento sociale: finge di cercare aiuto per testare la gentilezza dei passanti. Dereniowski così si finge cieco, in cerca, appunto, di aiuto. Si imbatte in Dixon che lo aiuta e in cambio, dopo aver rivelato di non essere realmente cieco, gli consegna 1000 dollari in contanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aiuta un tiktoker che si finge cieco e vince 100mila dollari per la sua gentilezza. Poi viene rapito dai suoi stessi familiari – Video