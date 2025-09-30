Aimee Lou Wood difende la sua critica al SNL | Sono fiera di aver parlato
L'attrice, star di The White Lotus, aveva espresso pubblicamente la sua opinione negativa nei confronti di uno sketch che prendeva in giro i suoi denti. Aimee Lou Wood ha difeso la sua scelta di criticare il Saturday Night Live per lo sketch in cui si prendeva in giro l'aspetto dei suoi denti. Sarah Sherman, nel mese di aprile, era stata la protagonista del momento dello show ispirato alla serie The White Lotus e, in particolare, al personaggio di Chelsea. La scena al centro delle critiche Lo sketch, considerato di cattivo gusto dalla giovane star del piccolo schermo, mostrava Sherman con dei denti finti e prevedeva una battuta sull'igiene dentale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
