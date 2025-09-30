aim in time a sanbe 15 c il diario fotografico sperimentale di enrica magnolin

Bergamo. Dal tempo come concetto ed agente attivo al tempo come elemento sospeso e dilatato, ancestrale e dal carattere universale. Esiste un legame, in questa nozione di tempo sia cristallizzato che espanso nell’immagine, che attraversa le scelte artistiche di SANBE 15C gallery, spazio espositivo recentemente aperto in via San Bernardino 15C a Bergamo. Dopo la personale dedicata all’artista bergamasco Andrea Maffioletti la scorsa estate, con i suoi volti che interpretano visivamente “Il ricordo del tempo”, inaugura infatti, giovedì 2 ottobre (dalle 18 alle 21), “ AIM IN TIME ”, progetto fotografico di Enrica Magnolini, alla presenza dell’autrice e della photo editor Paola Riccardi, che terrà uno speech introduttivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

