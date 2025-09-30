Ai e l’attrice generata Tilly Norwood secondo Emily Blunt | un confronto inquietante

l'arte dell'intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo: il caso di Tilly Norwood. La crescente introduzione di tecnologie avanzate ha aperto nuove frontiere anche nel settore dell'intrattenimento, suscitando discussioni e riflessioni sulla loro etica e impatto. Recentemente, un esempio emblematico riguarda la creazione di un'attrice generata dall'intelligenza artificiale, nota come Tilly Norwood. Questa innovazione ha acceso un dibattito tra professionisti del settore e pubblico, evidenziando il rapporto tra tecnologia e umanità nel cinema e nella televisione. la genesi di Tilly Norwood e le reazioni del settore.

Chi è Tilly Norwood, la prima attrice generata dall’IA

Presentata allo Zurigo Film Festival, Tilly Norwood ha stupito Hollywood attirando l'attenzione di molti agenti. Generata con l'IA, ha già debuttato in uno sketch comico. I creatori rassicurano: «L'IA è uno strumento, non sostituirà mai gli umani»

Tilly Norwood è l'attrice del momento che dovete conoscere subito (anche se non esiste) - Interamente creata con l'AI, è presentata come una performer vera e propria e ora anche le agenzie tradizionali sembrano interessate a lei

Tilly Norwood, attrice nata con la IA, esordisce a Zurigo - Tilly Norwood, la prima attrice creata con la IA, conquista fan e agenzie: il progetto di Eline Van der Velden e Particle6 apre una nuova era