Agritech e innovazione il confronto a Roma tra istituzioni e imprese

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'agricoltura del futuro, tra sostenibilità e digitalizzazione, è al centro del dibattito promosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI). L'associazione presenta il convegno "Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto", in programma, presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma. L'iniziativa si propone come un'occasione cruciale per delineare nuove prospettive di crescita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agritech - innovazione

“Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto”. Appuntamento 39 settembre allo Europe Experience “David Sassoli”

“Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto”. Appuntamento 30 settembre allo Europe Experience “David Sassoli”

agritech innovazione confronto romaAgritech e innovazione, il confronto a Roma tra istituzioni e imprese - Il convegno organizzato da Angi vedrà il confronto tra FAO, Parlamento, ricerca e big company. Segnala msn.com

agritech innovazione confronto roma“Innovazione e agritech: istituzioni e imprese a confronto”. Appuntamento 30 settembre allo Europe Experience “David Sassoli” - Roma, 29 settembre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presenta il convegno “Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a ... Riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Agritech Innovazione Confronto Roma