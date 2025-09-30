Agnelli testamento a sorpresa

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sola pagina datata 20 gennaio 1998, firmata Gianni Agnelli. Ci mancava il testamento inedito. Un documento olografo rimasto nascosto per 27 anni in cui l’Avvocato disegna gli assetti futuri dell’impero coinvolgendo in maniera importante il figlio Edoardo, a scapito del nipote John Elkann. Potrebbe essere l’arma terminale della figlia Margherita, da anni in rotta di collisione con i suoi stessi figli. È l’ennesimo colpo di scena in una vicenda di incastri finanziari e affetti traditi, dove l’erede mancato, morto suicida a 46 anni il 15 novembre del 2000, esce dalla nebbia e guadagna una ribalta postuma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

