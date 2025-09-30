Agito nell' interesse dello Stato Respinto il processo per Nordio Piantedosi e Mantovano su Almasri

Nessuna autorizzazione a procedere per i ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sul caso Almasri. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro il testo del relatore Federico Gianassi dl Pd che proponeva di dare via libera all'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri. " Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che prevedeva l’autorizzazione a procedere relativa ai casi dei due Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso del libico Almasri, ho nominato un nuovo relatore per l’aula l’onorevole Pietro Pittalis che riferirà in aula il prossimo 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Agito nell'interesse dello Stato". Respinto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano su Almasri

